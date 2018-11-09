Мейвезер опроверг информацию о бое в ММА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107573 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115171 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153262 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146952 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128764 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172987 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мейвезер опроверг информацию о бое в ММА

Мейвезер опроверг информацию о бое в ММА

Киев  •  УНН

 • 13173 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер развеял предварительную информацию по поводу его дебютного поединка по правилам смешанных единоборств (ММА), сообщает УНН со ссылкой на Instagram боксера.

“Прежде всего я должен сказать, что я никогда не давал своего согласия на бой с Тенсин Нацукавою. На самом деле я никогда даже не слышал о нём до этой поездки в Японию. Меня попросили принять участие в девятиминутном выставочном поединке из трех раундов с соперником, выбранным организацией „Rizin“. Изначально планировалось, что это будет просто выставочный бой для богатых зрителей за очень большие деньги. Раньше это было анонсировано, как специальная битва исключительно для развлекательных целей, без каких-либо намерений по проведению официального боя”, — говорится в записи американца.

По словам легендарного спортсмена, он был потрясен теми договоренностями, которые были якобы достигнуты без его ведома. Также боксер извинился перед своими болельщиками.

Примечательно, что непобедимый боксер назвал себя боксером, который “ушел на покой и зарабатывает огромные деньги по всему миру, участвуя в мероприятиях, провозглашая речи и иногда участвуя в небольших показательных боях”.

Напомним, что по предварительным данным бой Мейвезера с японцем должен был пройти 31 декабря.

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