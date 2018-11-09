Мейвезер опроверг информацию о бое в ММА

“Прежде всего я должен сказать, что я никогда не давал своего согласия на бой с Тенсин Нацукавою. На самом деле я никогда даже не слышал о нём до этой поездки в Японию. Меня попросили принять участие в девятиминутном выставочном поединке из трех раундов с соперником, выбранным организацией „Rizin“. Изначально планировалось, что это будет просто выставочный бой для богатых зрителей за очень большие деньги. Раньше это было анонсировано, как специальная битва исключительно для развлекательных целей, без каких-либо намерений по проведению официального боя”, — говорится в записи американца.

По словам легендарного спортсмена, он был потрясен теми договоренностями, которые были якобы достигнуты без его ведома. Также боксер извинился перед своими болельщиками.

Примечательно, что непобедимый боксер назвал себя боксером, который “ушел на покой и зарабатывает огромные деньги по всему миру, участвуя в мероприятиях, провозглашая речи и иногда участвуя в небольших показательных боях”.

Напомним, что по предварительным данным бой Мейвезера с японцем должен был пройти 31 декабря.