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Мейвезер спростував інформацію про бій у ММА

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Екс-чемпіон світу в п’яти вагових категоріях американець Флойд Мейвезер розвіяв попередню інформацію з приводу його дебютного поєдинку за правилами змішаних єдиноборств (ММА), повідомляє УНН із посиланням на Instagram боксера.

“Перш за все я повинен сказати, що я ніколи не давав своєї згоди на бій з Тенсін Нацукавою. Насправді я ніколи навіть не чув про нього до цієї поїздки в Японію. Мене попросили взяти участь в дев’ятихвилинного виставковому поєдинку з трьох раундів з суперником, обраним організацією „Rizin“. Спочатку планувалося, що це буде просто виставковий бій для багатих глядачів за дуже великі гроші. Раніше це було анонсовано, як спеціальна битва виключно для розважальних цілей, без будь-яких намірів щодо проведення офіційного бою”, — йдеться у записі американця.

За словами легендарного спортсмена, він був приголомшений тими домовленостями, які були нібито досягнуті без його відома. Також боксер вибачився перед своїми уболівальниками.

Примітно, що непереможний боксер назвав себе боксером, який “пішов на спокій та заробляє величезні гроші по всьому світу, беручи участь у заходах, проголошуючи промови і іноді беручи участь в невеликих показових боях”.

Нагадаємо, що за попередніми даними бій Мейвезера з японцем мав пройти 31-го грудня.

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