Мэй заявила о готовности к дальнейшим шагам в противостоянии с РФ

КИЕВ. 17 марта. УНН. Лондон в ближайшие дни рассмотрит дальнейшие шаги, к которым может прибегнуть вместе со своими союзниками в противостоянии с Россией, учитывая высылку Москвой 23 британских дипломатов. Об этом в субботу заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.