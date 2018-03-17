Мэй заявила о готовности к дальнейшим шагам в противостоянии с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Лондон в ближайшие дни рассмотрит дальнейшие шаги, к которым может прибегнуть вместе со своими союзниками в противостоянии с Россией, учитывая высылку Москвой 23 британских дипломатов. Об этом в субботу заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы никогда не будем терпеть угрозу жизни британских граждан и других людей на британской земле от российского правительства. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников во всем мире", - сказала глава британского правительства.
Т.Мэй также отметила, что решение Москвы выслать дипломатов не меняет того факта, что Россия "попыталась убить двух человек на британской земле". В то же время она добавила, что Великобритания не имеет "противоречий с российским народом".
Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что Москва решила выслать 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Великобритании. Они должны покинуть РФ в течение недели. Также Россия решила закрыть отделение Британского Совета в России. Лондон отреагировал на выдворение дипломатов из РФ, указав, что это ожидаемый ответ.
В Британском Совете разочарованы таким решением. "По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения усложняются, культурные связи и образовательные возможности являются жизненно важными для поддержания постоянного диалога между людьми и учреждениями", - говорится в заявлении Британского Совета.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.