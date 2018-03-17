Мей заявила про готовність до подальших кроків у протистоянні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Лондон найближчими днями розгляне подальші кроки, до яких може вдатися разом зі своїми союзниками у протистоянні з Росією з огляду на висилання Москвою 23 британських дипломатів. Про це в суботу заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми ніколи не терпітимемо загрозу життю британських громадян та інших людей на британській землі від російського уряду. Ми можемо бути впевнені в сильній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників у всьому світі", - сказала очільниця британського уряду.
Т.Мей також зазначила, що рішення Москви вислати дипломатів не змінює того факту, що Росія "спробувала вбити двох людей на британській землі". Водночас вона додала, що Велика Британія не має "суперечностей з російським народом".
Раніше цього дня у МЗС РФ заявили, що Москва вирішила вислати 23 британських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Великої Британії. Вони мають залишити РФ упродовж тижня. Також Росія вирішила закрити відділення Британської Ради у Росії. Лондон відреагував на видворення дипломатів з РФ, вказавши, що це очікувана відповідь.
У Британській Раді розчаровані таким рішенням. "На нашу думку, коли політичні або дипломатичні відносини ускладнюються, культурні зв'язки та освітні можливості є життєво важливими для підтримки постійного діалогу між людьми та установами", - йдеться в заяві Британської ради.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.