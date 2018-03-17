Мей заявила про готовність до подальших кроків у протистоянні з РФ

КИЇВ. 17 березня. УНН. Лондон найближчими днями розгляне подальші кроки, до яких може вдатися разом зі своїми союзниками у протистоянні з Росією з огляду на висилання Москвою 23 британських дипломатів. Про це в суботу заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.