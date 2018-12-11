Мэй и Меркель встретятся для обсуждения Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится во вторник с канцлером ФРГ Ангелой Меркель для обсуждения связанных с Brexit вопросов. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на канцелярию главы британского правительства, передает УНН.
Британская премьер также обсудит Brexit со своим нидерландским коллегой Марком Рютте в Гааге и попытается получить от европейских лидеров гарантии того, что так называемый "бекстоп" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - ред.) будет иметь временный характер.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отложила голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС Brexit.
Отметим, ранее Мэй ушла от ответа на вопрос о возможной отсрочке голосования в парламенте, предназначенного на 11 декабря, но намекнула на возможные уступки в вопросе ирландской границы.