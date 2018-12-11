Мей та Меркель зустрінуться для обговорення Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей зустрінеться у вівторок з канцлером ФРН Ангелою Меркель для обговорення пов'язаних з Brexit питань. Про це повідомило агентство Press Association з посиланням на канцелярію глави британського уряду, передає УНН.
Британська прем'єрка також обговорить Brexit зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте в Гаазі і спробує отримати від європейських лідерів гарантії того, що так званий "бекстоп" в Північній Ірландії (режим підтримки перебування регіону в складі Митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit - ред.) буде мати тимчасовий характер.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС по Brexit.
Зазначимо, раніше Мей уникла відповіді на питання про можливе відтермінування голосування в парламенті, призначеного на 11 грудня, але натякнула на можливі поступки в питанні ірландського кордону.