Метро на Виноградарь: Кличко рассказал, что уже сделано
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь, уже установили планшайбу. О прогрессе в строительстве метро на Виноградарь во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Вчера под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит - весом почти 60 тонн. И диаметром - более 6 метров. Установили ее на комплекс "Галина", с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро", - сообщил Кличко.
Он отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно через полгода будет проложен один из туннелей.
"До конца следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь - "Мостицкую" и "Проспект Правды", - подчеркнул Кличко.
Напомним, что уже совсем скоро должны начаться работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец".