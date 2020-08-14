Метро на Виноградар: Кличко розповів, що вже зроблено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На тунелепрохідницький комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі метро на Виноградар, вже встановили планшайбу. Про прогрес у будівництві метро на Виноградар під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Учора під керівництвом фахівців із Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит — вагою майже 60 тонн. І діаметром — понад 6 метрів. Встановили її на комплекс "Галина“, за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро”, — повідомив Кличко.
Він зазначив, що за місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І приблизно за півроку буде прокладено один із тунелів.
“До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар — "Мостицьку“ та "Проспект Правди”, — наголосив Кличко.
Нагадаємо, що вже зовсім скоро мають розпочатися роботи з розробки тунелю між станціями “Мостицька” та “Сирець”.