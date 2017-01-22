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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Метров мирового искусства выставят на торги в столице

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Так, 24 января в новом столичном арт-пространстве "Золотое Сечение" откроется предаукционная выставка EDITIONS. В ее экспозицию войдут литографии, гравюры, офорты, авторские репродукции и принты метров мирового искусства, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

В ее экспозицию войдут литографии, гравюры, офорты, авторские репродукции и принты таких мэтров мирового искусства, как Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Пабло Пикассо, Альбрехт Дюрер, Альфонс Муха, Рембрандт, Фернан Леже, Хоан Миро и Василий Кандинский.

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"Все работы представляют большой коллекционный интерес и является надежной инвестицией, поскольку пользуются спросом не только в Украине, но и за рубежом", - отметил совладелец аукционного дома "Золотое Сечение" Михаил Василенко.

Также лотами аукциона EDITIONS станут работы известных украинских художников - Аллы Горской, Эрнеста Коткова, Павла Макова, Александра Сухолита, Валерия Трубина и других.

Торги пройдут в пространстве "Золотое Сечение" 31 января. В течение предыдущей выставки продлится "тихий" аукцион. Ставки в нем можно будет сделать через приложение One Day Auction, обновленную версию которого представляют на аукционе EDITIONS.

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