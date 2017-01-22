Метрів світового мистецтва виставлять на торги в столиці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Так, 24 січня у новому столичному арт-просторі “Золотое Сечение” відкриється передаукціонна виставка EDITIONS. До її експозиції увійдуть літографії, гравюри, офорти, авторські репродукції і принти метрів світового мистецтва, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

До її експозиції увійдуть літографії, гравюри, офорти, авторські репродукції і принти таких метрів світового мистецтва, як Сальвадор Далі, Енді Воргол, Пабло Пікассо, Альбрехт Дюрер, Альфонс Муха, Рембрандт, Фернан Леже, Хоан Міро і Василь Кандинський.

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“Всі роботи становлять великий колекційний інтерес і є надійною інвестицією, оскільки користуються попитом не лише в Україні, а й за кордоном,” — зазначив співвласник аукціонного дому “Золотое Сечение” Михайло Василенко.

Також лотами аукціону EDITIONS стануть роботи відомих українських художників — Алли Горської, Ернеста Коткова, Павла Макова, Олександра Сухоліта, Валерії Трубіної та інших.

Торги пройдуть у просторі “Золотое Сечение” 31 січня. Протягом попередньої виставки триватиме “тихий” аукціон. Ставки в ньому можна буде зробити через додаток One Day Auction, оновлену версію якого презентують на аукціоні EDITIONS.

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