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"Метинвест" поставит дефицитный кислород больницам в четырех областях Украины

Киев • УНН

 • 14250 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Группа “Метинвест” на фоне стремительного роста эпидемии коронавируса в Украине будет поставлять дефицитный кислород в больницы сразу четырех регионов Украины, местные власти которых заявили о недостатке кислорода.

"Метинвест" поставит дефицитный кислород больницам в четырех областях Украины

Кислород бесплатно будет направлен в Черниговскую и Херсонскую области. Ранее “Метинвест” сообщил, что поставит 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева.

“По всей стране растет число заболевших коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первоочередное значение для их дальнейшего выздоровления. Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев”, — заявил генеральный директор Группы “Метинвест” Юрий Рыженков.

Кислород для медиков Харьковской области предоставят металлургические комбинаты Запорожсталь и Азовсталь, а также Днепровский коксохимический завод. На сегодняшний день из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича.

Также ММК имени Ильича безвозмездно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.

Всего с января по октябрь 2021 года в эти города было передано 653,2 тонны жидкого и 166,5 тысячи кубометров газообразного кислорода.

Кроме того, с начала пандемии “Метинвест” инвестировал 72 млн гривен в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

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