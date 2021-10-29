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"Метінвест" поставить дефіцитний кисень лікарням у чотирьох областях України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Група “Метінвест” на тлі стрімкого зростання епідемії коронавірусу в Україні буде поставляти дефіцитний кисень в лікарні відразу чотирьох регіонів України, місцева влада яких заявила про нестачу кисню.

"Метінвест" поставить дефіцитний кисень лікарням у чотирьох областях України

Кисень безкоштовно буде направлений в Чернігівську та Херсонську області. Раніше Метінвест повідомив, що поставить 300 тонн кисню медустановам Харкова і Києва.

“По всій країні зростає кількість хворих коронавірусом і наявність кисню в лікарнях має першочергове значення для їх подальшого одужання. Сподіваємося, що оперативність наших дій, готовність всіма силами допомагати медикам дозволить зупинити поширення коронавірусу і зберегти життя і здоров’я українців”, — заявив генеральний директор Групи “Метінвест” Юрій Риженков.

Кисень для медиків Харківської області нададуть металургійні комбінати Запоріжсталь і Азовсталь, а також Дніпровський коксохімічний завод. На сьогоднішній день з 260 тонн вже поставлено 180 тонн.

Лікарням Херсонської області 500 тонн рідкого кисню поставить ММК імені Ілліча.

Також ММК імені Ілліча безоплатно і в повному обсязі забезпечує життєво необхідним киснем медустанови Маріуполя і Покровська.

Всього з січня по жовтень 2021 року в ці міста було передано 653,2 тонни рідкого і 166,5 тисяч кубометрів газоподібного кисню.

Крім того, з початку пандемії Метінвест інвестував 72 млн гривень у будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури Маріуполя, що дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.

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