Метеорологи выпустили атлас с 12 новыми типами облаков

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53146 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108200 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182793 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133183 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126620 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118677 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107634 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Метеорологи выпустили атлас с 12 новыми типами облаков

Метеорологи выпустили атлас с 12 новыми типами облаков

Киев  •  УНН

 • 14726 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Всемирная метеорологическая организация объявила о признании 12 новых типов облаков. Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является наиболее авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Среди прочих в новое издание атласа - впервые за 30 лет - попали очень необычные волнистые облака, которые похожи на морские волны, если на них смотреть из-под воды.

В пополнен список были также включены облака, напоминающие формой трубу, которая тянется вдоль линии горизонта.
Кроме облаков, атлас также включены сведения о редких видах радуг, снежных смерчей и о град.

Ученые говорят, что обновить атлас помогли фотографии, сделанные многочисленными метеорологами-любителями на свои смартфоны.

В первом издании атласа, вышедшем в свет еще в 1896 году, было всего 28 цветных фотографий с подробным описанием. Нынешнее же издание Международного атласа облаков является цифровым и доступным в Интернете.

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