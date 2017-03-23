Метеорологи выпустили атлас с 12 новыми типами облаков

Среди прочих в новое издание атласа - впервые за 30 лет - попали очень необычные волнистые облака, которые похожи на морские волны, если на них смотреть из-под воды.

В пополнен список были также включены облака, напоминающие формой трубу, которая тянется вдоль линии горизонта.

Кроме облаков, атлас также включены сведения о редких видах радуг, снежных смерчей и о град.

Ученые говорят, что обновить атлас помогли фотографии, сделанные многочисленными метеорологами-любителями на свои смартфоны.

В первом издании атласа, вышедшем в свет еще в 1896 году, было всего 28 цветных фотографий с подробным описанием. Нынешнее же издание Международного атласа облаков является цифровым и доступным в Интернете.