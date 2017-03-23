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Метеорологи випустили атлас з 12 новими типами хмар

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Всесвітня метеорологічна організація оголосила про визнання 12 нових типів хмар. Всі вони зібрані в останньому виданні Міжнародного атласу хмар, який є найбільш авторитетним у світі довідником по класифікації форм хмар, передає УНН з посиланням на ВВС.

Серед інших у нове видання атласу — вперше за 30 років — потрапили дуже незвичайні хвилясті хмари, які схожі на морські хвилі, якщо на них дивитися з-під води.

У поповнений список були також включені хмари, які нагадують формою трубу, що тягнеться уздовж лінії горизонту.
Крім хмар, атлас також включені відомості про рідкісні види веселок, снігових смерчів та про гради.

Вчені кажуть, що оновити атлас допомогли фотографії, зроблені численними метеорологами-любителями на свої смартфони.

У першому виданні атласу, що вийшов у світ ще в 1896 році, було всього 28 кольорових фотографій з докладним описом. Нинішнє ж видання Міжнародного атласу хмар є цифровим і доступним в Інтернеті.

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