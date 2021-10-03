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"Металлист" выиграл десятый поединок на старте Первой лиги

"Металлист" выиграл десятый поединок на старте Первой лиги

Киев  •  УНН

 • 18625 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу - Первая лига, харьковский "Металлист" обыграл "Ниву" из Тернополя, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Харькова.

Детали

Мячи на ОСК “Металлист” в Харькове забили: Евгений Пидлепенець (29-я минута) и Матеус Пейшоту (44) — у хозяев; Сергей Кисленко (18) — в составе Тернополя (2: 1).

Составы команд:

“Металлист” (Харьков): Рыбка, Романюк, Горбунов, Мизюк, Федорив, Балулу (Риаскос, 73), Сарапо (Поступаленко, 68), Танковский (Демченко, 57), Фомин (к) (Харрис, 46), Подлепенець, Пейшото (Порох, 87).

“Нива” (Тернополь): меха, Хруставка, Зинь, Вовченко, Дворовенко (Скакун, 83), Мороз (к) (Дедух, 54), Семенина, Процев, Гатала (Кобеля, 84), Кисленко (Мохнатый, 75), Бычек (Резник, 54).

Дополнение

“Металлист” уже выиграл десятый матч из 11-ти на старте Первой лиги — уверенно лидирует в чемпионате.

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