“Металіст” виграв десятий поєдинок на старті Першої ліги

Деталі

М’ячі на ОСК “Металіст” у Харкові забили: Євген Підлепенець (29-та хвилина) та Матеус Пейшоту (44) — у господарів; Сергій Кисленко (18) — у складі тернополян (2:1).

Склади команд:

“Металіст” (Харків): Рибка, Романюк, Горбунов, Мізюк, Федорів, Балулі (Ріаскос, 73), Сарапій (Поступаленко, 68), Танковський (Демченко, 57), Фомін (к) (Харріс, 46), Подлепенець, Пейшото (Порох, 87).

“Нива” (Тернопіль): Механів, Хруставка, Зінь, Вовченко, Дворовенко (Скакун, 83), Мороз (к) (Дедух, 54), Семеніна, Проців, Гатала (Кобеля, 84), Кісленко (Волохатий, 75), Бичек (Різник, 54).

Доповнення

“Металіст” вже виграв десятий матч із 11-ти на старті Першої ліги — впевнено лідирує в чемпіонаті.