Месси рекордный раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

В заключительном туре клуб Месси расписал ничью с "Эйбар" 2:2, а аргентинец оформил дубль. Таким образом, игрок довел число забитых мячей в чемпионате Испании в текущем сезоне до 36 и выиграл "Золотую бутсу" соревнований.

Отметим, что Месси в шестой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром Примеры и повторил достижение легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.

Добавим также, Месси выигрывал "Золотую бутсу" Ла Лиги в сезонах 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 годах. Лучший показатель - 50 голов сезона 2011-12 годов.