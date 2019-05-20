Мессі рекордний раз став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Нападник "Барселони" Ліонель Мессі повторив унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів іспанської Прімери, повідомляє УНН з посиланням на сайт каталонців.
У заключному турі клуб Мессі розписав нічию з "Ейбаром" 2:2, а аргентинець оформив дубль. Таким чином, гравець довів число забитих м'ячів в чемпіонаті Іспанії в поточному сезоні до 36 і виграв "Золоту бутсу" змагань.
Відзначимо, що Мессі в шостий раз в своїй кар'єрі став найкращим бомбардиром Прімери і повторив досягнення легендарного нападника "Атлетіко" Тельмо Сарри.
Додамо також, Мессі вигравав "Золоту бутсу" Ла Ліги в сезонах 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 роках. Найкращий показник – 50 голів сезону 2011-12 років.