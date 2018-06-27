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Месси побил рекорд Марадоны на чемпионатах мира

Месси побил рекорд Марадоны на чемпионатах мира

Киев  •  УНН

 • 13757 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Лидер атак сборной Аргентины Лионель Месси установил новые рекорды в матче заключительного тура групповой стадии чемпионата мира против команды Нигерии, передает УНН со ссылкой на Opta.

Нападающий "Барселоны" отличился семью успешными обводками соперников и довел их общее количество до 107. Теперь Месси обогнал предыдущего автора рекорда, своего соотечественника Диего Марадону, на 2 обводки.

Opta ведет статистику в этом направлении с ЧМ-1966.

Кроме того, Месси стал первым игроком, кто забивал голы в трех десятилетиях своей жизни. Впервые он отличился на ЧМ-2006 в 18-летнем возрасте, затем на ЧМ-2014 и в игре с Нигерией аргентинец оформил первый гол в рамках ЧМ-2018.

Добавим также, для 31-летнего Месси этот чемпионат мира 4-й в карьере.

Как сообщал УНН, легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне стало плохо во время игры команд Аргентины и Нигерии в третьем туре чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Украинские Национальные Новости

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