Мессі побив рекорд Марадони на чемпіонатах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Лідер атак збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив нові рекорди у матчі заключного туру групової стадії чемпіонату світу проти команди Нігерії, інформує УНН з посиланням на Opta.
Нападник "Барселони" відзначився сімома успішними обводками суперників і довів їх загальну кількість до 107. Тепер Мессі обігнав попереднього автора рекорду, свого співвітчизника Дієго Марадону, на 2 обводки.
Opta веде статистику у цьому напрямку з ЧС-1966.
Крім того, Мессі став першим гравцем, хто забивав голи в трьох десятиліттях свого життя. Вперше він відзначився на ЧС-2006 у 18-річному віці, потім на ЧС-2014 і у грі з Нігерією аргентинець оформив перший гол в рамках ЧС-2018.
Додамо також, для 31-річного Мессі цей чемпіонат світу 4-й в кар'єрі.
Як повідомляв УНН, легендарному аргентинському футболісту Дієго Марадоні стало погано під час гри команд Аргентини та Нігерії у третьому турі чемпіонату світу з футболу, який проходить в Росії.