Месси превзошел Роналду по статистике в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который стал обладателем пятого "Золотого мяча" и сравнялся по количеству наград с Лионелем Месси, провел статистически худший год по сравнению с аргентинцем. Об этом информирует InStat, передает УНН.
InStat Sport сравнил показатели двух главных звезд мирового футбола в 2017-м календарном году в выступлениях и за клуб, и за сборную. Месси суммарно провел на поле больше времени (5523 минуты против 5051 минуты у Роналду), поэтому при сопоставлении их показателей корректно использовать средние значения за 90 минут, проведенных на поле.
Роналду немного превосходит Месси по количеству голов и ударов. При этом аргентинец значительно опережает португальца по другим атакующим показателям. По количеству острых передач и обвидок Месси более чем в 2,5 раза обходит Роналду (8,7-3,3 и 10,7-4,1 соответственно).
Стоит отметить и преимущество лидера "Барселоны" по эффективности обвидок (70 процентов против 57).
Таким образом, Месси значительно чаще создавал опасные моменты, как для себя, так и для партнеров. За счет этого Месси с колоссальным отрывом опередил не только Роналду, но и всех остальных игроков в 2017 году по комплексному показателю "#InStat Index".
Примечательно, что португалец после получения очередного "Золотого мяча" даже назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола.
Добавим также, Роналду и Месси уже 10 лет разыгрывают "Золотой мяч" между собой, не подпуская к вершине других претендентов.
Как сообщал УНН, лидер "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча-2017".