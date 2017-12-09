Месси превзошел Роналду по статистике в 2017 году

InStat Sport сравнил показатели двух главных звезд мирового футбола в 2017-м календарном году в выступлениях и за клуб, и за сборную. Месси суммарно провел на поле больше времени (5523 минуты против 5051 минуты у Роналду), поэтому при сопоставлении их показателей корректно использовать средние значения за 90 минут, проведенных на поле.

Роналду немного превосходит Месси по количеству голов и ударов. При этом аргентинец значительно опережает португальца по другим атакующим показателям. По количеству острых передач и обвидок Месси более чем в 2,5 раза обходит Роналду (8,7-3,3 и 10,7-4,1 соответственно).

Стоит отметить и преимущество лидера "Барселоны" по эффективности обвидок (70 процентов против 57).

Таким образом, Месси значительно чаще создавал опасные моменты, как для себя, так и для партнеров. За счет этого Месси с колоссальным отрывом опередил не только Роналду, но и всех остальных игроков в 2017 году по комплексному показателю "#InStat Index".

Примечательно, что португалец после получения очередного "Золотого мяча" даже назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола.

Добавим также, Роналду и Месси уже 10 лет разыгрывают "Золотой мяч" между собой, не подпуская к вершине других претендентов.

Как сообщал УНН, лидер "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча-2017".