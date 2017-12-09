Мессі перевершив Роналду за статистикою в 2017 році

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який став володарем п'ятого "Золотого м'яча" і зрівнявся за кількістю нагород з Ліонелем Мессі, провів статистично гірший рік у порівнянні з аргентинцем. Про це інформує InStat, передає УНН.