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Мессі перевершив Роналду за статистикою в 2017 році

Мессі перевершив Роналду за статистикою в 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який став володарем п'ятого "Золотого м'яча" і зрівнявся за кількістю нагород з Ліонелем Мессі, провів статистично гірший рік у порівнянні з аргентинцем. Про це інформує InStat, передає УНН.

InStat Sport порівняв показники двох головних зірок світового футболу в 2017-му календарному році в виступах і за клуб, і за національну збірну. Мессі сумарно провів на полі більше часу (5523 хвилини проти 5051 хвилини у Роналду), тому при зіставленні їх показників коректніше використовувати середні значення за 90 хвилин, проведених на полі.

Роналду трохи перевершує Мессі за кількістю голів і ударів. При цьому аргентинець значно випереджає португальця за іншими атакуючим показниками. За кількістю гострих передач і обвідок Мессі більш ніж в 2,5 рази обходить Роналду (8,7-3,3 і 10,7-4,1 відповідно).

Варто відзначити і перевагу лідера "Барселони" по ефективності обвідок (70 відсотків проти 57).

Таким чином, Мессі значно частіше створював небезпечні моменти, як для себе, так і для партнерів. За рахунок цього Мессі з колосальним відривом випередив не тільки Роналду, але і всіх інших гравців в 2017 році за комплексним показником "#InStat Index".

Примітно, що португалець після одержання чергового "Золотого м'яча" навіть назвав себе найкращим гравцем в історії світового футболу.

Додамо також, Роналду і Мессі вже 10 років поспіль розігрують "Золотий м'яч" між собою, не підпускаючи до вершини інших претендентів.

Як повідомляв УНН, лідер "Реала" Кріштіану Роналду став володарем “Золотого м’яча-2017”.

 

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