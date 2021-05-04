Месси близок к подписанию нового контракта с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Аргентинский форвард Лионель Месси близок к подписанию нового контракта со своим нынешним клубом - каталонской "Барселоной". Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Николо Скира, передает УНН.
Цитата:
"Лео Месси приближается к продлению контракта с "Барселоной" до 2023 года", - написал Скира.
По его словам, в каталонском клубе уверены, что скоро удастся завершить сделку.
Справка
В нынешнем сезоне Месси забил 36 голов и отдал 14 результативных передач в 44 матчах.
Дополнение
В прошлом туре испанской Ла-Лиги "Барселона" уступила "Гранаде".