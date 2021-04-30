Вилучення Кумана і гол Мессі: “Барселона” зазнала шостої поразки в Ла Лізі

Деталі

В середині першого тайму Мессі опинився на оперативному просторі в чужій штрафній і отримав вчасно передачу від Грізманна. Аргентинець завдав точного удару під дальню штангу.

Після перерви ситуація кардинально змінилася. На 63 хвилині Мачіс зрівняв рахунок, реалізувавши швидкий напад. Після цього наставник каталонців Рональд Куман отримав вилучення. Переможний м’яч на 79 хвилині оформив Моліна — 1:2.

Доповнення

Наразі ситуація у боротьбі за чемпіонство в чемпіонаті Іспанії загострилась ще більше: “Атлетіко” лідирує з 73 очками, але випереджає “Реал” і “Барселону” тільки на два пункти. На три очки від “матрацників” відстає “Севілья”.