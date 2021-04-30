Изъятие Кумана и гол Месси: "Барселона" потерпела шестое поражение в Ла Лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. “Барселона” провела поединок 33 тура испанской Ла Лиги, уступив дома “Гранаде”, передает корреспондент УНН.
Детали
В середине первого тайма Месси оказался на оперативном пространстве в чужой штрафной и получил вовремя передачу от Гризманн. Аргентинец нанес точный удар под дальнюю штангу.
После перерыва ситуация кардинально изменилась. На 63 минуте Мачисте сравнял счет, реализовав быстрое нападение. После этого наставник каталонцев Рональд Куман получил удаление. Победный мяч на 79 минуте оформил Молина — 1: 2.
Дополнение
Сейчас ситуация в борьбе за чемпионство в чемпионате Испании обострилась еще больше: “Атлетико” лидирует с 73 очками, но опережает “Реал” и “Барселону” только на два пункта. На три очка от “матрасников” отстает “Севилья”.