Мессі близький до підписання нового контракту з "Барселоною"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Аргентинський форвард Ліонель Мессі близький до підписання нового контракту зі своїм теперішним клубом - каталонською "Барселоною". Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив журналіст Ніколо Скіра, передає УНН.
Цитата:
"Лео Мессі наближається до продовження контракту з "Барселоною" до 2023 року", - написав Скіра.
За його словами, у каталонському клубі впевненні, що скоро вдасться завершити угоду.
Довідково
У нинішньому сезоні Мессі забив 36 голів і віддав 14 результативних передач в 44 матчах.
Доповнення
У минулому турі іспанської Ла-Ліги "Барселона" поступилась "Гранаді".