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Мессі близький до підписання нового контракту з "Барселоною"

Мессі близький до підписання нового контракту з "Барселоною"

Київ • УНН

 • 22122 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Аргентинський форвард Ліонель Мессі близький до підписання нового контракту зі своїм теперішним клубом - каталонською "Барселоною". Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив журналіст Ніколо Скіра, передає УНН.

Цитата: 

"Лео Мессі наближається до продовження контракту з "Барселоною" до 2023 року", - написав Скіра.

За його словами, у каталонському клубі впевненні, що скоро вдасться завершити угоду.

Довідково 

У нинішньому сезоні Мессі забив 36 голів і віддав 14 результативних передач в 44 матчах.

Доповнення 

У минулому турі іспанської Ла-Ліги "Барселона" поступилась "Гранаді"

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