Мессі близький до підписання нового контракту з "Барселоною"

Цитата:

"Лео Мессі наближається до продовження контракту з "Барселоною" до 2023 року", - написав Скіра.

За його словами, у каталонському клубі впевненні, що скоро вдасться завершити угоду.

Довідково

У нинішньому сезоні Мессі забив 36 голів і віддав 14 результативних передач в 44 матчах.

Доповнення

У минулому турі іспанської Ла-Ліги "Барселона" поступилась "Гранаді".