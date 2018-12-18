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Жителям Торецка начали подвозить воду

Киев • УНН

 • 10877 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. По состоянию сегодняшнее утро через остановки централизованного водоснабжения без воды оставалось 42 813 человек в Донецкой области. С сегодняшнего дня населению подвозят питьевую и техническую воду. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, передает УНН.

Жителям Торецка начали подвозить воду

Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Зализное, пгт Пивничное и Пивденное.

"Для выявления места порыва и проведения ремонтных работ в настоящее время не представлено гарантий безопасности по безопасному проведению работ на аварийном участке водопровода. С 6:00 18 декабря проводится подвоз питьевой и технической воды населению и к объектам инфраструктуры", – отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В течение 17 декабря спасатели ГСЧС подвезли 89,7 куб.м технической воды.

Напомним, на водопроводе "Горловка – Торецк" увеличились расходы воды. В связи с этим Фильтровальная станция №2 остановила подачу воды по водопроводу. Из-за этого было остановлено централизованное водоснабжение в четырех населенных пунктах: город Торецк и Железное, пгт Пивничное и Пивденное. Из-за отсутствия воды в Торецкое объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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