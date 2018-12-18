Мешканцям Торецька почали підвозити воду
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом сьогоднішній ранок через зупинення централізованого водопостачання без води залишалося 42 813 людей у Донецькій області. Відсьогодні населенню підвозять питну та технічну воду. Про це повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС, передає УНН.
Наразі зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний.
"Для виявлення місця пориву та проведення ремонтних робіт на даний час не надано гарантій безпеки щодо безпечного проведення робіт на аварійній ділянці водогону. З 6:00 18 грудня проводиться підвіз питної та технічної води населенню та до об’єктів інфраструктури", – зазначили у прес-службі ГУ ДСНС України в Донецькій області.
Протягом 17 грудня рятувальники ДСНС підвезли 89,7 куб.м технічної води.
Нагадаємо, на водогоні "Горлівка – Торецьк" збільшилися витрати води. У зв’язку з цим Фільтрувальна станція №2 зупинила подачу води по водогону. Через це було зупинено централізоване водопостачання у чотирьох населених пунктах: місто Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний. Через відсутність води у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.