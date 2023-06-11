Жители временно оккупированного Мелитополя боятся выходить на улицу из-за действия оккупантов

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“Каждые почти 200-300 метров в городе Мелитополь пешие и автомобильные блокпосты врагов. Идет тотальная проверка, проверяют все от телефонов до того, что находится в карманах. Жители каждый раз принимают решение выходить им на улицу или нет”, - говорит городской голова.

Детали

Также, Федоров сообщил, что по улицам ходят десятки патрульных, которые останавливают местных для обыска, у некоторых обыскивают даже квартиры. После таких проверок десятки людей попадают в комендатуру, дальнейшая их судьба неизвестна.

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