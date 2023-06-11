Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя бояться виходити на вулицю через дії окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. російські окупанти у Мелітополі розставили блокпости по місту, влаштовують обшуки та перевірки в будинках. Жителі бояться виходити на вулицю, через загострення дій окупантів. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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“Кожні майже 200-300 метрів в місті Мелітополь піші та автомобільні блокпости ворогів. Іде тотальна перевірка, перевіряють усе від телефонів до того, що знаходиться у кишенях. Мешканці щоразу приймають рішення чи їм виходити на вулицю, чи ні”, - каже міський голова.
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Також, Федоров повідомив, що вулицями ходять десятки патрульних, які зупиняють місцевих для обшуку, у деяких обшукують навіть квартири. Після таких перевірок десятки людей потрапляють до комендатури, подальша їхня доля невідома.
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