Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую повесили оккупанты, и сожгли ее
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Жители временно оккупированного Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую ранее российские оккупанты повесили, и сожгли ее. Об этом сообщили в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.
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"Энергодарцы не собираются принимать рашистский режим и жить под гнетом. Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую ранее повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее. Респект отважным энергодарцам", - говорится в сообщении.
Дополнение
Российская певица Юлия Чичерина срезала флаг Украины во временно оккупированном Энергодаре. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данному факту начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ранее
В сети появилось видео, на котором российская певица Юлия Чичерина с песней Тулула снимает украинский флаг над мэрией Энергодара.