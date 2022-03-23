Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую повесили оккупанты, и сожгли ее

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"Энергодарцы не собираются принимать рашистский режим и жить под гнетом. Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую ранее повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее. Респект отважным энергодарцам", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российская певица Юлия Чичерина срезала флаг Украины во временно оккупированном Энергодаре. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данному факту начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее

В сети появилось видео, на котором российская певица Юлия Чичерина с песней Тулула снимает украинский флаг над мэрией Энергодара.