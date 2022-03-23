Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку повісили окупанти, та спалили її
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Мешканці тимчасово окупованого Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили російські окупанти, та спалили її. Про це повідомили в Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим та жити під гнітом. Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили рашистські окупанти, та спалили її. Респект відважним енергодарцям", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російська співачка Юлія Чичеріна зрізала прапор України в тимчасово окупованому Енергодарі. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України.
Раніше
У мережі з'явилося відео, на якому російська співачка Юлія Чичеріна із піснею Тулула знімає український прапор над мерією Енергодару.