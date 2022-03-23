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Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку повісили окупанти, та спалили її

Київ • УНН

 • 175006 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Мешканці тимчасово окупованого Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили російські окупанти, та спалили її. Про це повідомили в Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку повісили окупанти, та спалили її

Цитата

"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим та жити під гнітом. Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили рашистські окупанти, та спалили її. Респект відважним енергодарцям", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російська співачка Юлія Чичеріна зрізала прапор України в тимчасово окупованому Енергодарі. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України.

Раніше

У мережі з'явилося відео, на якому російська співачка Юлія Чичеріна із піснею Тулула знімає український прапор над мерією Енергодару.

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