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Жители Днепра собрали средства на беговой протез местному спортсмену А.Бондаренко, который мечтает выступить на Паралимпиаде-2020

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 4 января. УНН. Днепровский спортсмен Алексей Бондаренко, который несколько лет назад потерял ногу в результате ДТП и несмотря на все решил остаться в большом спорте, получит профессиональный беговой протез. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники горсовета.

Деньги на изготовление протеза собрали неравнодушные днепряне. Помогли со средствами и беговые клубы города и работники горсовета.

Напомним, осенью жители Днепра начали в сети интернет акцию в поддержку Алексея Бондаренко. Благодаря неравнодушным людям спортсмену удалось собрать около 90 тыс. грн. Также мужчина обратился с просьбой в городской совет. Его заявление с просьбой выделить средства рассматривала специальная комиссия. По ее решению в рамках программы оказания адресной помощи на приобретение протезно-ортопедических изделий для инвалидов мэрия выделила 170 тыс. грн.

Отметим, 5 лет назад карьеру профессионального боксера прервала автомобильная катастрофа: мужчина потерял много крови и пережил кому. Кроме того, несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти часть его правой ноги. Алексей не отказался от цели. Еще в больничной палате он начал упорные тренировки, затем попробовал себя в паравелоспорте, а затем и в триатлоне. И без специального протеза Алексею приходилось преодолевать заключительный этап соревнований - беговую дистанцию ​​- на обычных костылях.

Уже в ближайшее время современный беговой протез подарит Алексею Бондаренко шанс стать, как он сам говорит, первым в Украине марафонцем без одной ноги.

Украинские Национальные Новости

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