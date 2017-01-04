Жители Днепра собрали средства на беговой протез местному спортсмену А.Бондаренко, который мечтает выступить на Паралимпиаде-2020

Деньги на изготовление протеза собрали неравнодушные днепряне. Помогли со средствами и беговые клубы города и работники горсовета.

Напомним, осенью жители Днепра начали в сети интернет акцию в поддержку Алексея Бондаренко. Благодаря неравнодушным людям спортсмену удалось собрать около 90 тыс. грн. Также мужчина обратился с просьбой в городской совет. Его заявление с просьбой выделить средства рассматривала специальная комиссия. По ее решению в рамках программы оказания адресной помощи на приобретение протезно-ортопедических изделий для инвалидов мэрия выделила 170 тыс. грн.

Отметим, 5 лет назад карьеру профессионального боксера прервала автомобильная катастрофа: мужчина потерял много крови и пережил кому. Кроме того, несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти часть его правой ноги. Алексей не отказался от цели. Еще в больничной палате он начал упорные тренировки, затем попробовал себя в паравелоспорте, а затем и в триатлоне. И без специального протеза Алексею приходилось преодолевать заключительный этап соревнований - беговую дистанцию ​​- на обычных костылях.

Уже в ближайшее время современный беговой протез подарит Алексею Бондаренко шанс стать, как он сам говорит, первым в Украине марафонцем без одной ноги.