Мешканці Дніпра зібрали кошти на біговий протез спортсмену О.Бондаренку, який мріє виступити на Паралімпіаді-2020

Гроші на виготовлення протезу зібрали небайдужі дніпряни. Допомогли з коштами й бігові клуби міста та працівники міськради.

Нагадаємо, восени мешканці Дніпра започаткували в мережі інтернет акцію на підтримку Олексія Бондаренка. Завдяки небайдужим людям спортсмену вдалося зібрати близько 90 тис. грн. Також чоловік звернувся з проханням до міської ради. Його заяву з проханням виділити кошти розглядала спеціальна комісія. За її рішенням у рамках програми надання адресної допомоги на придбання протезно-ортопедичних виробів для людей з інвалідністю мерія виділила 170 тис. грн.

Зазначимо, 5 років тому кар’єру професійного боксера перервала автомобільна катастрофа: чоловік втратив багато крові та пережив кому. Крім того, незважаючи на всі зусилля, лікарям не вдалося врятувати частину його правої ноги. Та Олексій не відмовився від мети. Ще в лікарняній палаті він розпочав наполегливі тренування, потім спробував себе у паравелоспорті, а згодом і в тріатлоні. Та без спеціального протеза Олексієві доводилося долати заключний етап змагань — бігову дистанцію — на звичайних милицях.

Уже найближчим часом сучасний біговий протез подарує Олексієві Бондаренку шанс стати, як він сам каже, першим в Україні марафонцем без однієї ноги.