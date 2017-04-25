Житель Николаевской обл. хранил дома более 20 кг каннабиса

“Полицейскими Баштанского отдела полиции ГУ НП в Николаевской обл. была получена оперативная информация о том, что ранее неоднократно судимый местный житель хранит по месту своего проживания наркотические вещества. Получив разрешение суда на проведение обыска в домовладении 49-летнего мужчину, полицейские обнаружили в квартире несколько полиэтиленовых мешков, наполненных готовой для употребления сухим измельченным веществом, растительного происхождения с характерным запахом запрещенного растения ”, - сообщили в полиции.

По предварительным выводам, изъятое является каннабисом, что относится к особо опасным наркотическим средствам, оборот которых запрещен, общая масса найденного составила 20 кг 810 г.

Наличие в доме большого количества марихуаны мужчина объяснил заботой о своих домашних животных — коз. Домовладелец утверждал, что именно для коз он выращивал и измельчал растения конопли, чтобы потом ее скормить животным.

Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователями начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 24 апреля СБУ в Одесской области изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина .