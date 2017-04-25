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Мешканець Миколаївщини зберігав вдома більше 20 кг канабісу

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Миколаївщини 49-річний мешканець м.Баштанка зберігав у будинку марихуану в особливо великих розмірах, нібито для годівлі домашніх кіз. Про УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської обл.

“Поліцейськими Баштанського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській обл. була отримана оперативна інформація про те, що раніше неодноразово судимий місцевий житель зберігає за місцем свого мешкання наркотичні речовини. Отримавши дозвіл суду на проведення обшуку в домоволодінні 49-річного чоловіка, поліцейські виявили у помешканні декілька поліетиленових мішків, наповнених готовою для вживання сухою подрібненою речовиною рослинного походження із характерним запахом забороненої рослини”, — повідомили у поліції.

За попередніми висновками, вилучене є канабісом, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, і її загальна маса становить 20 кг 810 г.

Наявність у будинку великої кількості марихуани чоловік пояснив турботою про своїх домашніх тварин — кіз. Домовласник стверджував, що саме для кіз він вирощував та подрібнював рослини коноплі, аби потім її згодувати тваринам.

Наразі вилучене направлене на експертне дослідження.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Чоловіка затримали у порядку ст.208 КПК України.

Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 24 квітня СБУ на Одещині вилучила рекордну партію контрабандного амфетаміну.

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