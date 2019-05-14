Мэру французского города грозит до 10 лет тюрьмы за неуплату налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Вчера, 13 мая, в Париже начался судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов, сокрытии зарубежной недвижимости и размещении крупных средств в оффшорах мэром города Леваллуа-Перре (департамент О-де-Сен) Патриком Балкани и его супругой, передает УНН со ссылкой на thelocal.fr.
Обвиняемому грозит 10 лет тюрьмы и штраф 750 тыс. евро.
По данным стороны обвинения, супруги укрыли от налогов в период с 2009 по 2015 гг не менее 13 млн евро.
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Сообщается, что Балкани является владельцем роскошных вилл в Марокко и на острове Сен-Мартен в Карибском море. При этом уточняется, что следствие не обнаружило официальных источников доходов для приобретения дорогостоящей недвижимости.
Речь идет, как полагает обвинение, о коррупционных схемах, приносивших мэру немалые средства.
Судебный процесс начался в понедельник и, как ожидается, продлится около шести недель.
Как сообщал УНН, по данным журналиста Сергея Болотникова, столичный клуб “Динамо” годами уклоняется от уплаты налогов в полном объеме.
Происходит это благодаря оффшорному финансированию ФК и декларированию минимальных заработных плат футболистов.
По подсчетам эксперта Павловского, за пять лет “Динамо” могло недоплатить в пенсионный фонд более 440 млн грн.
А ранее ветераны АТО открыто потребовали от собственников клуба уплатить военный сбор (за пять лет) в размере порядка 30 млн грн.