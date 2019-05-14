Меру французького міста загрожує до 10 років в'язниці за несплату податків

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Вчора, 13 травня, в Парижі почався судовий процес у справі про ухилення від сплати податків, приховування зарубіжної нерухомості і розміщення великих коштів в офшорах мером міста Леваллуа-Перре (департамент О-де-Сен) Патріком Балкані і його дружиною, передає УНН з посиланням на thelocal.fr.

Обвинуваченому загрожує 10 років в'язниці і штраф 750 тис. євро.

За даними сторони обвинувачення, подружжя приховало від податків в період з 2009 по 2015 рр не менше 13 млн євро.

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Повідомляється, що Балкані є власником розкішних вілл в Марокко і на острові Сен-Мартен в Карибському морі. При цьому уточнюється, що слідство не виявило офіційних джерел доходів для придбання дорогої нерухомості.

Йдеться, як вважає обвинувачення, про корупційні схеми, які приносили меру чималі кошти.

Судовий процес почався в понеділок і, як очікується, триватиме близько шести тижнів.

Як повідомляв УНН, за даними журналіста Сергія Болотникова, столичний клуб "Динамо" роками ухиляється від сплати податків в повному обсязі.

Відбувається це завдяки офшорному фінансуванню ФК і декларуванню мінімальних заробітних плат футболістів.

За підрахунками експерта Павловського, за п'ять років "Динамо" могло недоплатити до пенсійного фонду більше 440 млн грн.
А раніше ветерани АТО відкрито зажадали від власників клубу сплатити військовий збір (за п'ять років) в розмірі близько 30 млн грн.

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