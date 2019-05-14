Меру французького міста загрожує до 10 років в'язниці за несплату податків

КИЇВ. 14 травня. УНН. Вчора, 13 травня, в Парижі почався судовий процес у справі про ухилення від сплати податків, приховування зарубіжної нерухомості і розміщення великих коштів в офшорах мером міста Леваллуа-Перре (департамент О-де-Сен) Патріком Балкані і його дружиною, передає УНН з посиланням на thelocal.fr.