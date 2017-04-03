МЕРТ не рекомендовало заместителя В.Бондика на должность главы стратегического ГП “Укрхимтрансаммиак”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство экономического развития и торговли рекомендовало Кабмину назначить на должность главы стратегического госпредприятия “Укрхимтрансаммиак” победителя открытого конкурса Павла Шебесту. Но вместо него, Кабмин назначил и.о. директора заместителя Виктора Бондика — Игоря Трегубенко, сообщает УНН.
“Министерство экономического развития и торговли Украины на основании протокола заседания Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий от 30.11.2016 18 вносит Кабинету Министров Украины предложения относительно согласования кандидатуры Шебеста Павла на должность директора Украинского государственного предприятия “Укрхимтрансаммиак”.
Проект распоряжения Кабинета Министров Украины “О согласовании кандидатуры Шебеста П. на должность директора Украинского государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак“, завизировано первым вице-премьер-министром Украины — Министром экономического развития и торговли Украины Кубивым С.И. и документы, предусмотренные пунктом 25 Порядка, прилагаются”, - говорится в представлении МЭРТа в адрес Кабмина.
Однако, Кабмин, вместо назначения победителя открытого конкурса П.Шебесты назначил на должность и.о. директора “Укрхимтрансаммиак” заместителя бывшего директора Виктора Бондика — Игоря Трегубенко.
Напомним, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности разоблачили бывшего директора ГП “Укрхимтрансаммиак” Виктора Бондика в растрате государственного имущества в особо крупных размерах. Ему выдвинуто подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц). Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.