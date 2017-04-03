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МЕРТ не рекомендувало заступника В.Бондика на посаду глави стратегічного ДП "Укрхімтрансаміак"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало Кабміну призначити на посаду глави стратегічного держпідприємства "Укрхімтрансаміак" переможця відкритого конкурсу Павла Шебеста. Але замість нього, Кабмін призначив в.о. директора заступника Віктора Бондика - Ігоря Трегубенко, повідомляє УНН.

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на підставі протоколу засідання Комітету з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств від 30.11.2016 №18 вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо узгодження кандидатури Шебеста Павла на посаду директора Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про погодження кандидатури Шебеста П. на посаду директора Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак", завізовано першим віце-прем'єр-міністром України - міністром економічного розвитку і торгівлі України Кубівим С.І. і документи, передбачені пунктом 25 Порядку, додаються", - йдеться в поданні МЕРТ на адресу Кабміну.

Однак, Кабмін, замість призначення переможця відкритого конкурсу П.Шебести, призначив на посаду в.о. директора "Укрхімтрансаміак" заступника колишнього директора Віктора Бондика - Ігоря Трегубенко.

Нагадаємо, співробітники Генеральної прокуратури України спільно зі Службою безпеки викрили колишнього директора ДП "Укрхімтрансаміак" Віктора Бондика в розтраті державного майна в особливо великих розмірах. Йому висунуто підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтраті держмайна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб). Екс-чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі .

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