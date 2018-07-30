МЭРТ назвало регионы Украины с самой высокой средней зарплатой

“Наибольшая средняя заработная плата по регионам в июне Донецкая обл. — 9774 грн, Киевская обл. — 9481 грн, Днепропетровская обл. — 9065 грн”, — говорится в сообщении.

По данным министерства, средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 составила 9141 грн — в 2,5 раза больше “минималки” и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня.

“Статистика свидетельствует, что больше всего в Украине платят работникам области фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ИТ и телекоммуникаций”, — сообщили в Минэкономразвития Украины.

Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Об этом сказал на открытии Украинско-Израильского бизнес-форума министр экономического развития и торговли Степан Кубив.