МЭРТ назвало регионы Украины с самой высокой средней зарплатой

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В июне наибольшее среднюю заработную плату зафиксировано в Донецкой области, ее размер достиг 9774 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу Министерства экономического развития и торговли Украины.

“Наибольшая средняя заработная плата по регионам в июне Донецкая обл. — 9774 грн, Киевская обл. — 9481 грн, Днепропетровская обл. — 9065 грн”, — говорится в сообщении.

По данным министерства, средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 составила 9141 грн — в 2,5 раза больше “минималки” и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня.

“Статистика свидетельствует, что больше всего в Украине платят работникам области фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ИТ и телекоммуникаций”, — сообщили в Минэкономразвития Украины.

Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Об этом сказал на открытии Украинско-Израильского бизнес-форума министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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