МЕРТ назвало регіони України з найвищою середньою зарплатою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У червні найбільшу середню заробітню плату зафіксовано у Донецькій області, її розмір сягнув 9774 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
“Найбільша середня заробітна плата по регіонах у червні: Донецька обл. — 9774 грн, Київська обл. — 9481 грн, Дніпропетровська обл. — 9065 грн”, — зазначено у повідомленні.
За даними міністерства, середня номінальна заробітна плата в Україні за червень 2018 року становила 9141 грн — у 2,5 рази більше за “мінімалку” і на 24,2% більше торічних показників червня.
“Статистика свідчить, що найбільше в Україні платять працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій”, — повідомили у Мінекономрозвитку України.
Як повідомляв УНН, Україна розраховує на швидке підписання угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Про це сказав на відкритті Українсько-Ізраїльського бізнес-форуму міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.