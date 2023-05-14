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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Меркурий меняет положение: астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 15 - 21 мая

Меркурий меняет положение: астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 15 - 21 мая

Киев • УНН

 • 4094098 просмотра

КИЇВ. 14 мая. УНН. Периода, когда Меркурий был в ретрограде, заканчивается. Как будут обстоять дела у представителей разных знаков Зодиака в период с 15 по 21 мая специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

«На этой неделе Меркурий будет выходить из своего ретоградного положения. С 15 по 17 он будет стационарный и дела, контакты и учеба будут максимально сложно продвигаться.

Еще одно событие недели – новолуние, которое произойдёт 19 мая в 18:53 по киевскому времени. В момент новолуния всегда прописывайте свои планы на месяц. Это поможет вам сконцентрироваться на важных вопросах и быстрей реализовывать. С момента новолуния и на протяжении 2-х недель начинается благоприятный период для любых начинаний», — пояснила астролог.

ОВЕН

На этой неделе вам необходимо привести все дела в порядок, решить бытовые и финансовые вопросы, которые накопились у вас за последнее время. Не стоит принимать важные решения в бизнесе. 17 мая вы можете ощутить большое напряжение. Не ссорьтесь с родственниками, а друзьям в этот день лучше не занимать денег. Выходные посвятите качественному отдыху. Вам нужно набраться сил. Также в новолуние не забудьте написать о ваших планах и желаниях.

ТЕЛЕЦ

Эта неделя для вас одна из самых сильных в этом году. Новолуние 19 мая состоится вечером в знаке Тельца. Ваши желания и планы, написанные в этот период, максимально сбудутся. Но будьте осторожны с большими амбициями и излишней агрессией, это может привести к тяжелым последствиям. Также, откажитесь от дальних поездок. Вам лучше больше времени посвятить себе, разобраться в своих желаниях и реальных возможностях.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе возможны дальние поездки, плодотворная работа с иностранцами. Если вы руководитель, то займите роль серого кардинала. Также прекрасна неделя для творческих Близнецов - к вам придет вдохновение. Не стоит на этой неделе доверять свои тайны кому-либо, иначе о них узнают все. Финансово неделя может принести хорошие возможности для заработка. Выходные лучше провести в уединении, на природе, чтобы набраться сил.

РАК

На этой неделе вам придется много поработать над вашими проектами, учесть все недоработки и получить хороший результат проделанной работы. Также, вы сможете неожиданно встретить старых друзей. В свободное время у вас будет много мыслей о том, чего вы не успели и хотели бы осуществить. Самое время для этого использовать момент новолуния – вечер 19 мая. Пропишите свои планы и они обязательно сбудутся.

ЛЕВ

От вас эта неделя будет требовать большой ответственности в делах, особенно если вы руководитель. Именно сейчас лучше привести все дела в порядок, получить конечный результат от проделанной вами работы. Но не будьте к себе слишком требовательны. Ваше недовольство собой может привести к конфликтам с второй половинкой или партнерами по бизнесу. Используйте момент полнолуния 19 мая для прописания ваших планов.

ДЕВА

На этой неделе вы можете плодотворно работать с иностранцами. Удачно будут решаться юридические вопросы. Хороший период для тех Дев, кто занимается наукой или политикой, учиться в ВУЗе. Отложите сейчас дальние поездки и покупку автомобиля. Отнеситесь внимательно к своему здоровью, занимайтесь спортом, больше отдыхайте.

ВЕСЫ

Эта неделя принесет вам много напряжения и разноплановых задач. Вы сможете удачно закрыть юридические вопросы и дела, связанные с наследством. Также, вам придется решать вопросы партнера по браку и проблемы близких родственников. Но, не стоит спешить брать проблемы других только на свои плечи. Найдите время для себя и для своего отдыха. Не забудьте написать ваши планы в момент новолуния вечером 19 мая.

СКОРПИОН

На этой неделе вы столкнетесь с собственными противоречиями. Не спешите с выводами, особенно в отношениях с партнерами. Продолжайте сохранять спокойствие и взвешивайте все свои решения. Вы на этой неделе можете получить долгожданные документы, одержать положительный результат в переговорах или суде. Будьте осторожны на дорогах, избегайте конфликтных ситуаций, не покупайте автомобиль.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вы будите слишком загружены работой и бытовыми делами. Особенно, если вы работаете в медицине или на производстве. Коллеги и руководство будут очень требовательны к вам. Но не спешите тянуть все на себе. Вам стоит закончить важные дела и получить ожидаемый результат. Не забывайте об отдыхе, внимательно отнеситесь к своему здоровью.

КОЗЕРОГ

Очень удачна неделя будет для Козерогов, работающих на фрилансе и тех, кто занимается творчеством. Для вас этот период принесет вдохновение. Это время также самое прекрасное для отдыха и уединения. С финансами вам стоит быть осторожными. Не стоит брать кредиты и другие долговые обязательства. В вопросах любви вы можете вернуться к прошлым отношениям, ожидайте встречи с бывшими. Много времени вам придется уделять собственным детям и их проблемам. К концу недели вас ждет удача.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя будет весьма напряженной. Суета и бытовые вопросы заберут много ваших сил. Не старайтесь сейчас всем угодить. Постарайтесь закончить начатые дела, сконцентрируйтесь на самом важном. Избегайте острых ситуаций с родственниками, уделите время своим родителям, спокойному общению со своими близкими. На работе могут обостриться отношения с начальством. Избегайте конфликтов и не принимайте важные решения на этой неделе.

РЫБЫ

Хороший период для учебы, торговли, для контактов. Но все это продвигаться будет медленно. И для успеха потребуются дополнительные усилия. Не спешите на дорогах и это время весьма неудачно для покупки и ремонта автомобиля. Лучше спокойно доделайте все ваши дела, а студентам хорошо закрыть «хвосты». Не забудьте в период новолуния вечером 19 мая написать о своих планах на следующий месяц. И они максимально сбудутся.

Украинские Национальные Новости

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