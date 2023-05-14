Меркурій змінює положення: астрологічний прогноз всім знаків Зодіаку на 15 - 21 травня

«Цього тижня Меркурій виходитиме зі свого ретоградного положення. З 15 до 17 він буде стаціонарний, і справи, контакти та навчання будуть максимально складно просуватися.

Ще одна подія тижня – молодик, який відбудеться 19 травня о 18:53 за київським часом. У момент молодика завжди прописуйте свої плани на місяць. Це допоможе вам сконцентруватися на важливих питаннях і швидше реалізовувати. З моменту молодика і протягом 2-х тижнів починається сприятливий період для будь-яких починань», — пояснила астролог.

ОВЕН

Цього тижня вам необхідно привести всі справи до ладу, розв'язати побутові та фінансові питання, які накопичилися у вас за останній час. Не варто ухвалювати важливі рішення в бізнесі. 17 травня ви можете відчути велику напругу. Не сваріться з родичами, а друзям цього дня краще не позичати грошей. Вихідні присвятіть якісному відпочинку. Вам потрібно набратися сил. Також у молодик не забудьте написати про ваші плани та бажання.

ТІЛЕЦЬ

Цей тиждень для вас один із найсильніших цього року. Молодик 19 травня відбудеться ввечері в знаку Тельця. Ваші бажання і плани, написані в цей період, максимально збудуться. Але будьте обережні з великими амбіціями та зайвою агресією, це може призвести до тяжких наслідків. Також, відмовтеся від далеких поїздок. Вам краще більше часу присвятити собі, розібратися у своїх бажаннях і реальних можливостях.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня можливі далекі поїздки, плідна робота з іноземцями. Якщо ви керівник, то займіть роль сірого кардинала. Також прекрасний тиждень для творчих Близнюків - до вас прийде натхнення. Не варто цього тижня довіряти свої таємниці будь-кому, інакше про них дізнаються всі. Фінансово тиждень може принести хороші можливості для заробітку. Вихідні краще провести на самоті, на природі, щоб набратися сил.

РАК

Цього тижня вам доведеться багато попрацювати над вашими проєктами, врахувати всі недопрацювання й отримати хороший результат виконаної роботи. Також, ви зможете несподівано зустріти старих друзів. У вільний час у вас буде багато думок про те, чого ви не встигли та хотіли б здійснити. Саме час для цього використати момент молодика – вечір 19 травня. Пропишіть свої плани й вони обов'язково збудуться.

ЛЕВ

Від вас цей тиждень вимагатиме великої відповідальності у справах, особливо якщо ви керівник. Саме зараз краще привести всі справи до ладу, отримати кінцевий результат від виконаної вами роботи. Але не будьте до себе занадто вимогливі. Ваше невдоволення собою може призвести до конфліктів із другою половинкою або партнерами по бізнесу. Використовуйте момент повного місяця 19 травня для прописання ваших планів.

ДІВА

Цього тижня ви можете плідно працювати з іноземцями. Вдало вирішуватимуться юридичні питання. Хороший період для тих Дів, хто займається наукою або політикою, навчається у ВНЗ. Відкладіть зараз далекі поїздки та купівлю автомобіля. Поставтеся уважно до свого здоров'я, займайтеся спортом, більше відпочивайте.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень принесе вам багато напруги та різнопланових завдань. Ви зможете вдало закрити юридичні питання і справи, пов'язані зі спадщиною. Також, вам доведеться вирішувати питання партнера по шлюбу і проблеми близьких родичів. Але, не варто поспішати брати проблеми інших тільки на свої плечі. Знайдіть час для себе і для свого відпочинку. Не забудьте написати ваші плани в момент молодика ввечері 19 травня.

СКОРПІОН

Цього тижня ви зіткнетеся з власними протиріччями. Не поспішайте з висновками, особливо у стосунках із партнерами. Продовжуйте зберігати спокій і зважуйте всі свої рішення. Ви цього тижня можете отримати довгоочікувані документи, здобути позитивний результат у переговорах або суді. Будьте обережні на дорогах, уникайте конфліктних ситуацій, не купуйте автомобіль.

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня ви будите занадто завантажені роботою і побутовими справами. Особливо, якщо ви працюєте в медицині або на виробництві. Колеги й керівництво будуть дуже вимогливі до вас. Але не поспішайте тягнути все на собі. Вам варто закінчити важливі справи й отримати очікуваний результат. Не забувайте про відпочинок, уважно поставтеся до свого здоров'я.

КОЗОРІГ

Дуже вдалим тиждень буде для Козерогів, які працюють на фрілансі й тих, хто займається творчістю. Для вас цей період принесе натхнення. Цей час також найпрекрасніший для відпочинку та усамітнення. З фінансами вам варто бути обережними. Не варто брати кредити та інші боргові зобов'язання. У питаннях кохання ви можете повернутися до минулих стосунків, очікуйте зустрічі з колишніми. Багато часу вам доведеться приділяти власним дітям та їхнім проблемам. До кінця тижня на вас чекає удача.

ВОДОЛІЙ

Цей тиждень буде дуже напруженим. Суєта і побутові питання заберуть багато ваших сил. Не намагайтеся зараз усім догодити. Постарайтеся закінчити розпочаті справи, сконцентруйтеся на найважливішому. Уникайте гострих ситуацій із родичами, приділіть час своїм батькам, спокійному спілкуванню зі своїми близькими. На роботі можуть загостритися стосунки з начальством. Уникайте конфліктів і не приймайте важливих рішень цього тижня.

РИБИ

Хороший період для навчання, торгівлі, для контактів. Але все це просуватися буде повільно. І для успіху будуть потрібні додаткові зусилля. Не поспішайте на дорогах, і цей час вельми невдалий для купівлі та ремонту автомобіля. Краще спокійно доробити всі ваші справи, а студентам добре закрити «хвости». Не забудьте в період молодика ввечері 19 травня написати про свої плани на наступний місяць. І вони максимально збудуться.