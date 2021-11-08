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Меркель заявила, что не будет заниматься политикой и решать политические конфликты, как уйдет с должности

Киев • УНН

 • 18671 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, неизменно возглавлявшая правительство ФРГ с 2005 года, в интервью DW заявила, что не будет заниматься политикой, когда покинет пост, передает УНН.

Меркель заявила, что не будет заниматься политикой и решать политические конфликты, как уйдет с должности

Цитата

“Я всегда старалась достигать компромиссов, даже если это требовало много времени. И обычно мы их (компромиссы — ред.) находили. Вопрос о дальнейших планах: политикой я больше заниматься не буду. Я не буду решать политические конфликты, что делаю и так уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне. Я всегда выступала за мультилатеризм. А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что взбредет в голову”, — заметила Меркель.

Дополнение

Полномочия Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились 26 октября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что “это канцлерство, которое можно отнести к самым значительным в истории этой республики”.

Меркель и другие члены правительства ФРГ будут выполнять свои функции как исполняющие обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.

Напомним

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября, где победила Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем. Ранее Шольц заявил, что окончательное коалиционное соглашение ожидают заключить до католического Рождества.

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