Меркель заявила, что не будет заниматься политикой и решать политические конфликты, как уйдет с должности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, неизменно возглавлявшая правительство ФРГ с 2005 года, в интервью DW заявила, что не будет заниматься политикой, когда покинет пост, передает УНН.
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“Я всегда старалась достигать компромиссов, даже если это требовало много времени. И обычно мы их (компромиссы — ред.) находили. Вопрос о дальнейших планах: политикой я больше заниматься не буду. Я не буду решать политические конфликты, что делаю и так уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне. Я всегда выступала за мультилатеризм. А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что взбредет в голову”, — заметила Меркель.
Дополнение
Полномочия Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились 26 октября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что “это канцлерство, которое можно отнести к самым значительным в истории этой республики”.
Меркель и другие члены правительства ФРГ будут выполнять свои функции как исполняющие обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.
Напомним
Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября, где победила Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем. Ранее Шольц заявил, что окончательное коалиционное соглашение ожидают заключить до католического Рождества.