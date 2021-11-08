Меркель заявила, що не буде займатися політикою і вирішувати політичні конфлікти, як піде з посади

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“Я завжди намагалася досягати компромісів, навіть якщо це потребувало багато часу. І зазвичай ми їх (компроміси — ред.) знаходили. Щодо запитання про подальші плани: політикою я більше займатися не буду. Я не буду вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні. Я завжди виступала за мультилатеризм. А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку”, — зауважила Меркель.

Доповнення

Повноваження Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершилися 26 жовтня. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що “це канцлерство, яке можна віднести до найзначніших в історії цієї республіки”.

Меркель та інші члени уряду ФРН виконуватимуть свої функції як виконувачі обов’язків, поки не буде сформовано новий уряд.

Нагадаємо

Парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня, де перемогла Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з Олафом Шольцем. Раніше Шольц заявив, що остаточну коаліційну угоду очікують укласти до католицького Різдва.