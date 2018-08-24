Меркель: ЕС нуждается в реформах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Евросоюзу нужны реформы. Об этом Меркель заявила в ходе встречи со студентами, отвечая на соответствующий вопрос, касавшийся заявления главы МИДа Германии, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
"Евросоюзу нужны реформы, из перспективы Германии я могу сказать, что сильный Евросоюз в интересах Германии и наоборот, Германии будет хорошо, пока Евросоюз функционально будет сильным", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Тбилисском государственном университете на встрече со студентами отвечая на вопрос, каково будущее Европы и Евросоюза, нужны ли реформы.
Как отметила канцлер, ЕС на протяжении прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами.
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Вместе с тем, по словам Меркель, в ЕС нет равномерной стратегии в отношении Китая и России, поэтому найти общеевропейский язык становится все сложнее.
"ЕС на протяжении прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами, например, обустройством внутреннего рынка, другими приоритетами, в том числе политикой оборонного исследования. У нас нет равномерной стратегии в отношении Китая и России, поэтому найти общеевропейский язык становится все сложнее.Евросоюз должен работать именно с этой точки зрения", — заявила канцлер Германии.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу.