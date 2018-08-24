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Меркель: ЄС потребує реформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Євросоюзу потрібні реформи. Про це Меркель заявила в ході зустрічі зі студентами, відповідаючи на відповідне запитання, яке стосувалося заяви глави МЗС Німеччини, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".

Меркель: ЄС потребує реформ

"Євросоюзу потрібні реформи, з перспективи Німеччини я можу сказати, що сильний Євросоюз в інтересах Німеччини та навпаки, Німеччині буде вигідно, поки Євросоюз функціонально буде сильним", - заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в Тбіліському державному університеті на зустрічі зі студентами відповідаючи на питання, яке майбутнє Європи і Евросюзу, чи потрібні реформи.

Як зазначила канцлер, ЄС протягом минулих років був зайнятий дуже багатьма бюрократичними питаннями.

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Разом з тим, за словами Меркель, в ЄС немає рівномірної стратегії по відношенню до Китаю і Росії, тому знайти загальноєвропейську мову стає все складніше.

"ЄС протягом минулих років був зайнятий дуже багатьма бюрократичними питаннями, наприклад, облаштуванням внутрішнього ринку, іншими пріоритетами, в тому числі політикою оборонного дослідження. У нас немає рівномірної стратегії по відношенню до Китаю і Росії, тому знайти загальноєвропейську мова стає все складніше. Евросоюз повинен працювати саме з цієї точки зору", - заявила канцлер Німеччини.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Грузія разом з Україною має найбільшу європейську перспективу.

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