Меркель прибыла в Елисейский дворец на "нормандскую встречу"

Так, в 16:00 Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец на встречу в "нормандском формате".

Напомним, заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, Канцлер Германии Ангела Меркель проведет на полях парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.