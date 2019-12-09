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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 27463 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Меркель прибыла в Елисейский дворец на "нормандскую встречу"

Меркель прибыла в Елисейский дворец на "нормандскую встречу"

Киев  •  УНН

 • 11162 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец на "нормандскую встречу", передает корреспондент УНН.

Так, в 16:00 Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец на встречу в "нормандском формате".

Напомним, заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, Канцлер Германии Ангела Меркель проведет на полях парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

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