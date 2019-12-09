Меркель прибула до Єлисейського палацу на "нормандську зустріч"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Єлисейського палацу на "нормандську зустріч", передає кореспондент УНН.
Так, о 16:00 Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Єлисейського палацу на зустріч у "нормандському форматі".
Нагадаємо, заступник представника уряду ФРН Ульріке Деммер повідомив, Канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе на полях паризького саміту в "нормандському форматі" 9 грудня двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках "нормандського формату" у Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.